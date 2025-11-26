高市早苗総理の台湾有事を巡る「存立危機事態」発言を発端として、中国政府が日本への渡航自粛を呼び掛けて10日ほどが経過した。日本国内では一部の宿泊施設でキャンセルが相次いでいるが、観光産業全体を揺るがすような大きな問題には至っておらず、中国人観光客の対応も冷静なようだ。【画像】奈良よりも少ない…インバウンド宿泊客数全国ワースト県とは  しかし、中国政府の反発は根強く、問題は長期化する恐れがあ