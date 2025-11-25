午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７４０、値下がり銘柄数は８１２、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気・ガス、不動産、医薬品など。値下がりで目立つのは情報・通信、保険、空運など。 出所：MINKABU PRESS