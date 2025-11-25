北海道電力は大幅反発。北海道新聞が２５日午後１時３０分ごろ、「鈴木直道知事は２５日、北海道電力泊原発（後志管内泊村）３号機について、２６日に開会する定例北海道議会で、再稼働を容認する考えを示す方向で調整に入った」と報じた。報道を受け、株価は上昇で反応している。 出所：MINKABU PRESS