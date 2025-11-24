警視庁などによりますと、きょう午後0時半すぎ、東京・足立区梅島で「歩行者と乗用車の交通事故です」と飲食店の店員から通報がありました。【写真を見る】【速報】東京・足立区梅島でひき逃げ事件 複数人がけが そのうち2人が意識不明の重体で搬送警視庁捜査関係者によりますと、歩行者が車にひかれ、けが人が複数いるということですが、そのうち2人が意識不明の重体で搬送されたということです。車はその場から逃走