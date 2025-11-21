「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２１日午後２時現在で大林組が「買い予想数上昇」５位となっている。 同社は５日、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想については従来の見通しから１００億円増額して２兆５７００億円（前期比０．８％減）、最終利益予想は４９０億円増額して１４９０億円（同２．５％増）に