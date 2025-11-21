「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２１日午後２時現在で大林組<1802.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



同社は５日、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想については従来の見通しから１００億円増額して２兆５７００億円（前期比０．８％減）、最終利益予想は４９０億円増額して１４９０億円（同２．５％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転、前期に続き過去最高益の更新を計画する。複数の大規模工事案件で追加変更工事を獲得したことや、工事原価の圧縮による効果を業績予想に織り込んだ。



これを受けて同社株は水準を切り上げて新値街道をまい進。その後の証券会社による目標株価の引き上げも手伝って３０００円台へと居所を変えた。ハイテク関連株が頭打ちとなり、高値波乱の様相を示すなか、業績面で相対的に安心感のあるセクターとして建設株に対する注目度が高まりつつある。ゼネコン最大手の大林組については、更なる上値余地を見込む投資家の存在が、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS