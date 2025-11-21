明星工業が３日続伸している。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）情報によると、明星工は２１日に自社株１７０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．５６％）を１株１６１４円で買い付けており、株主還元姿勢を評価した買いが集まっている。前営業日２０日の取引終了後、取得総数１７０万株、取得総額２７億４３８０万円を上限とする自社株買いを実施すると発表していた。資本効率の向上