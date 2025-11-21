ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 藤本美貴、人に触られたくない箇所「好きな人でもギリ」出演者全員が… 藤本美貴 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 藤本美貴、人に触られたくない箇所「好きな人でもギリ」出演者全員が驚く 2025年11月21日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 藤本美貴が20日深夜の番組で、人に触られたくない箇所を明かした 「触られたくない。頭とか」「好きな人だったらギリかな」と言及 子どもにも「首から上」は触らないよう伝えているとし、出演者全員が驚いた 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太 Aぇ！group脱退「1年前から心の病」明かす 活動休止中もSTARTO退所せず 2025年11月20日 18時15分 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 都立小児総合医療センターが「ウィッシュリスト」公開→「空っぽ」の声相次ぐ 実は一晩ですべて寄付...SNS安堵の声 2025年11月20日 19時13分 「一般人じゃない」批判…Perfumeあ〜ちゃん 吉田カバン社長を「一般男性」と表現した“真意”と“誤算” 2025年11月20日 19時5分 93歳男性が女子大学生の自転車にはねられ意識不明 坂を下った先のバス停付近「自転車通行可」の歩道 その通行ルールとは？ 2025年11月20日 11時33分