藤本美貴、人に触られたくない箇所「好きな人でもギリ」出演者全員が驚く

  • 藤本美貴が20日深夜の番組で、人に触られたくない箇所を明かした
  • 「触られたくない。頭とか」「好きな人だったらギリかな」と言及
  • 子どもにも「首から上」は触らないよう伝えているとし、出演者全員が驚いた
