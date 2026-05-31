スキマバイトが急増する小売現場。客は制服を着たスタッフを頼りがちだが、双方の認識のズレが思わぬ摩擦を生んでいるようだ。キャリコネニュースで5月中旬に配信した『「何も用がないなら声を掛けないで」ホームセンター店員の暴言に絶句』という記事に対し、現場で働く人からリアルな声が寄せられた。記事では、棚卸し中のスキマバイト店員からひどい態度を取られた客のエピソードを紹介したが、どうやら店員側にも言い分はある