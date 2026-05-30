昭和11年に発生した「阿部定事件」は、女性が愛する男性の局部を切り落とした猟奇的な事件として、今なお多くの人々の記憶に刻まれている。一般的には、嫉妬や怒りによる残忍な犯行と捉えられがちだが、その真実に潜むのは、過激な快楽の果てに起きた「過失致死」であった。なぜ阿部定は局部を切り落としたのか。 【画像】男性のシンボルを切除した「阿部定事件」の発端 医学博士の上野正彦氏の書籍『死体が伝える最後の