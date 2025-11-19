ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１９日、都内で行われた「木下グループ」のＣＭ第２弾制作発表会に出席した。ロバーツ監督は来季の大谷らのＷＢＣ出場については「私が決めることではなくて彼らが決めること。今季は長いシーズンを戦った。ＷＢＣに出場すると決めたら全力でサポートする。投手にとっては負担になるけど、日本のために彼らが決めることだと思う」と話すにとどめたロバーツ監督は昨年も１２月に木