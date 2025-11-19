【北京共同】北京市で18日実施された日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長と中国外務省の劉勁松アジア局長の協議終了後に、金井氏が劉氏に頭を下げたように見える場面が切り取られた動画が中国の交流サイト（SNS）で19日までに拡散した。中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報のSNSには「本年度のベストショットだ」とする声や「先生が不合格の学生を叱っているようだ」とのコメントが投稿された。日中関係は台湾有事に関す