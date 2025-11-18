WS-TNG800-DBに65型ディスプレイを搭載したイメージ 朝日木材加工株式会社より、首振り機能付きの「収納付き壁寄せテレビスタンド」が2025年12月上旬に発売予定。カラーはダークブラウンとアッシュグレーの2種類。市場想定価格はどちらも36,000円（税別）となっている。 壁寄せタイプで省スペース設置が可能なテレビスタンドに、視聴位置に合わせてテレビの位置を自在に調整できるスイ}