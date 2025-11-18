Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマートフォンが生活必需品となった今、外出先でのバッテリー切れは誰もが避けたい事態。そんな不安を解消してくれるのが、今月発売されたCIOのQi2認証モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM? Wireless 2.0 8K」。 CIO Qi2モバイルバッテリー 超薄型 [薄さ約12mm] MagSafe対応 8000