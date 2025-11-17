ドジャースの山本由伸は、ブルージェイズとのワールドシリーズで4勝中3勝を挙げる活躍を見せ、シリーズMVPに輝いた。“世界一の投手”は、実は高校入学時に内野手だった。そして、野手から転向し、プロ入り後に大成した投手は、山本以前にも存在した。【久保田龍雄/ライター】【写真】ワールドシリーズを制覇し、歓喜に沸くドジャースメンバーと山本由伸1日4食の“食トレ”まずは山本から紹介しよう。中学時代は岡山県の東岡山