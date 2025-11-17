早稲の水田が広がる地に、大隈重信が東京専門学校を創立したのは1882年。その後、早稲田大学と呼ばれるようになり、多くの学生、教授たちの集う地として発展し、今も多くの老舗が残る。今回は、学生はもちろん近隣のビジネスマンも通う今どき酒場を集めてみました。国産＆自然派ワインが進むジャンレスな楽しき料理『酒ト肴オンザコーナー』＠高田馬場窓の外に広がるのは早稲田松竹、棚にはレコードやCDが並んでいて、さらには映画