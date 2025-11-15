日本代表が11月14日の親善試合でガーナ代表に２−０で勝利したニュースは、韓国でも広く報じられている。「日本サッカー、韓国との親善試合を控えたガーナを２−０で制圧」（テレビ局『SBS』）「“南野先制＋堂安追加点”日本、ガーナに２−０完勝...最後までプレス続けガーナを完全封鎖」（サッカー専門誌『Four Four Two KOREA』）「“シュート14本の爆撃”日本、ガーナに２−０勝利...南野＆堂安のリレーゴールでAマッチ２連