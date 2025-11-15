アメリカのトランプ大統領は、イギリスの公共放送BBCがトランプ氏の演説を恣意的に編集したとされる問題で、来週にも提訴する意向を示しました。【映像】トランプ氏 約1550億円〜7700億円をBBCに請求へBBCは、去年のアメリカ大統領選挙の前に放送した番組で、トランプ氏がアメリカ連邦議会襲撃事件を扇動したと印象付けるような編集をしたとされています。BBCは「誤った印象を与えた」としてトランプ氏に謝罪しましたが、補