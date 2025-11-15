巨人から育成ドラフト１位で指名された冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が１５日、東京都内で仮契約した。支度金２９０万円、年俸４００万円（金額は推定）。背番号は「０１１」に決まった。「改めてプロ野球選手になったことを自覚して、人として、また、プロ野球選手として成長していきたいと思います。年も年なので、早い段階で支配下を目指していけたらなと思います」と心境を語った。左腕から最速１５１キロの直球と