政府は近くまとめる新たな物価高対策の中で、一般家庭などの冬の電気・ガス料金の負担を軽減するため支援を再開する方針です。関係者によりますと、来年1月からの3か月間で電気とガス料金への補助を合わせて6000円程度出すことで、最終的な調整が進められているということです。このうち、寒さが厳しくなる1月、2月分の補助を手厚くして支援する方向です。政府が今年7月から9月までの3か月間に支給した電気・ガス料金への補助は、