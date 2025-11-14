歌手の木村カエラ（41）が14日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜後9・00)に出演。曲を作る場所を明かした。木村は「私、歌詞書いたりするのが台所」と話し始め、「台所が私の部屋みたいになっていて、そこで全て完結するようになっているんです」と明かした。普段は「料理しながら、歌詞とかも思いついたらすぐに作業できるように、コンロのところに椅子が置いてあって、パソコンは膝の上で料理を煮込み