SNS総フォロワー約339万人を誇る、小田切ヒロさんが、VS. （ヴイエス）にて開催される、「ENERGETIC MONSTER 2.0」HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」に登場！イベントは、2025年11月13日～11月16日までの4日間開催されます。入場料はなんと無料で事前予約制です。(※ご予約なしでも当日入場は可能です。なお、ファンイベントは抽選予約制となります。) ご本人も登場するポップアップイベント「ENERGETIC MONSTER