小田切ヒロさんのポップアップがグラングリーン大阪VS. へ登場

SNS総フォロワー約339万人を誇る、小田切ヒロさんが、VS. （ヴイエス）にて開催される、「ENERGETIC MONSTER 2.0」HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」に登場！イベントは、2025年11月13日～11月16日までの4日間開催されます。入場料はなんと無料で事前予約制です。(※ご予約なしでも当日入場は可能です。なお、ファンイベントは抽選予約制となります。)

ご本人も登場するポップアップイベント「ENERGETIC MONSTER 2.0」

メイクアップアーティスト小田切ヒロさんの知識と技術を詰め込んだ特別なポップアップイベント『ENERGETIC MONSTER 2.0』。華やかなイエローを基調とした大阪会場は、ふわふわのファーで包まれ、まるでメイクボックスのような空間です。

小田切ヒロさんがセレクトしたコスメが、たくさん並んでいます。協賛ブランドの数は38ブランド、コンセプトには、自分の中にあるビューティーに貪欲な怪物に出会う場所という想いが込められています。

HIRO’S PICKS、お気に入りのアイテムに出会うチャンス

大阪会場では、小田切ヒロがセレクトしたコスメを展示、一部販売、サンプリング、大阪限定でメンズビューティーブースも登場。セレクトされたアイテムは自由にタッチアップすることが可能です。

気になるアイテムを実際に手に取り、お気に入りのコスメを見つける機会を楽しみながら体験することができます。

HIRO SNAP BOOTHで記念撮影

会場全てが、フォトスポットになりそうな、明るいデザインの会場には、小田切ヒロさんとツーショット風撮影ができるフォトブースも登場！！ボックス型の空間に入ると、小田切ヒロさんと同じフレームにて記念撮影が可能。

関西弁をテーマにしたユニークなデザインにも注目です。

THE ENERGETIC WORDS OF HIRO

イエローでふわふわの扉をあけると現れる、メイクな世界から一変し、光輝く、小田切ヒロの世界観を体感できるインスタレーション空間、キラキラと輝き、どこか別の世界にトリップしたような、幻想的な空間が広がります。

小田切ヒロのパワーにあふれる言葉を楽しめる「ヒロ占い」

ポジティブなエネルギーが詰まった“格言おみくじ”が登場、壁にかかる、オレンジの小さな封筒のなかには、小田切ヒロのパワーにあふれる言葉を楽しめるヒロ占い、「自分の顔をメイクするだけじゃなく、心もメイクするように」自身への新しい気づきを教えてくれる格言のような、メッセージが込められていました。

H FOR HIRO - MESSAGE MONUMENT

会場に設置された、真っ白な「H」、小田切ヒロさんの頭文字を、モチーフにした大型モニュメントが登場、自由にメッセージを書き込める参加型の展示となっており、ファンレターを投函することができます。

特典として用意されたヒロギフト

来場されたお客様にヒロギフト（セレクトしたブランドのコスメサンプルなどのキット）がプレゼントとして配布されました、中身をランダムで手元に届くまでのお楽しみ。

LINKS UMEDA「Evolution!」リニューアルアンバサダーにゆうちゃみさんが就任！

小田切ヒロさんからみなさんへのメッセージ

普段から明るいオーラたっぷりのお人柄は、お肌も身体も心もハッピーで明るくいられる秘訣はなんですか？

誰にでもできる、メイクや心掛けて綺麗になれる、前向きなれるルーティンなどはありますか？

心のマインドを常に健康で、幸せに保つ事が、メイクをしたり、明るい気持ちにさせてくれます。楽しみや好きなことを1つ見つけたり、気分が上がることも楽しみなメイクに繋がり、どこにいても、どんなマインドでも自分を抱きしめてあげる撫でてあげる、自分を自分でいたわってあげる事を、欠かさずしています。

「大阪のみなさん、「ENERGETIC MONSTER 2.0」へぜひ遊びに来てください。」



「ENERGETIC MONSTER 2.0」

HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP

VS. （ヴイエス）

大阪市北区大深町6番86号 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS.

2025年11月13日（木） 17:00～20:00(最終入場19:30)

2025年11月14日（金）～11月15日（土） 11:00～20:00(最終入場19:30)

2025年11月16日（日） 11:00～19:00 (最終入場18:30)

※入場料・入場方法：無料・事前予約制

※ご予約なしでも当日入場は可能です。なお、ファンイベントは抽選予約制となります。

※予約サイトより予約可能