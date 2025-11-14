〈《衆院選緊急予測》自民圧勝の一方で…全選挙区シミュレーションで判明した「国民民主大ブレーキ、立憲は埋没」の衝撃結果〉から続く来年1月解散説が急浮上している永田町。そこで「週刊文春」は、政治広報システム研究所代表の久保田正志氏とともに全289選挙区の「当落完全予測」を緊急実施した。【画像】玉木雄一郎氏との不倫が報道された元タレント昨年衆院選で旋風を起こし、議席を公示前の4倍にあたる28議席に増やした