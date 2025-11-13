Image: Anker Japan 期待値高めかも！通勤通学から始まって、仕事中でもオンライン会議で。帰宅しても、大きな音出しにくいから、もっぱらイヤホン生活…みたいな人、結構多いと思うんです。そんな一日中耳に突っ込みっぱなしで「イヤホン疲れ」を感じている人には、Anker（アンカー）の新型イヤホン、なんだか良さそうですよ。 Anker Soundcore Liberty Buds 12,990円