1日中つけっぱでも疲れないAnkerのイヤホン「Liberty Buds」がお買い得
期待値高めかも！
通勤通学から始まって、仕事中でもオンライン会議で。帰宅しても、大きな音出しにくいから、もっぱらイヤホン生活…みたいな人、結構多いと思うんです。
そんな一日中耳に突っ込みっぱなしで「イヤホン疲れ」を感じている人には、Anker（アンカー）の新型イヤホン、なんだか良さそうですよ。
新作「Anker Soundcore Liberty Buds」は、耳を塞がないインナーイヤータイプの軽量イヤホン。
価格は1万2990円ですが、Amazonでは11月19日の23時59分まで10％ポイント還元になっていて、実質10％OFFチャンスとなっています。
開放感ありつつもノイキャン対応
このイヤホンの特徴をまとめますと…
・密閉感のないインナーイヤータイプ
・片耳4.9gの軽量設計
・耳を塞がなくてもANC（アクティブノイズキャンセリング）対応
・2台のマルチポイント接続対応
・IP55防塵・防水
・11mmダイナミックドライバー搭載／LDACでのハイレゾ対応
・取り外しできる4種のイヤーウイングでフィット感マシマシ
…コスパ良いのでは？
インナーイヤーでノイキャン機能ありイヤホンだと、Apple（アップル）のAirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデルや、HUAWEI（ファーウェイ）のHUAWEI FreeBuds 6あたりがライバルになってくると思うのですが、それらよりも価格的にだいぶ抑えめ。
肝心の音質やノイキャンの効きに関しては、じっくり聴き比べてみないと比較はできませんが、装着感軽くて耳への負担が少ない（それでいてノイズも減らしたい！）という万能型イヤホンを求めているなら、選択肢に入れておいた方が良いと思うな。
セール中なら実質1万円ちょっと。
少し早い自分へのクリスマスプレゼントにどうかしら？
