期待値高めかも！

通勤通学から始まって、仕事中でもオンライン会議で。帰宅しても、大きな音出しにくいから、もっぱらイヤホン生活…みたいな人、結構多いと思うんです。

そんな一日中耳に突っ込みっぱなしで「イヤホン疲れ」を感じている人には、Anker（アンカー）の新型イヤホン、なんだか良さそうですよ。

Anker Soundcore Liberty Buds 12,990円 Amazonで見る PR PR

新作「Anker Soundcore Liberty Buds」は、耳を塞がないインナーイヤータイプの軽量イヤホン。

価格は1万2990円ですが、Amazonでは11月19日の23時59分まで10％ポイント還元になっていて、実質10％OFFチャンスとなっています。

開放感ありつつもノイキャン対応

Image: Amazon

このイヤホンの特徴をまとめますと…

・密閉感のないインナーイヤータイプ ・片耳4.9gの軽量設計 ・耳を塞がなくてもANC（アクティブノイズキャンセリング）対応 ・2台のマルチポイント接続対応 ・IP55防塵・防水 ・11mmダイナミックドライバー搭載／LDACでのハイレゾ対応 ・取り外しできる4種のイヤーウイングでフィット感マシマシ

…コスパ良いのでは？

インナーイヤーでノイキャン機能ありイヤホンだと、Apple（アップル）のAirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデルや、HUAWEI（ファーウェイ）のHUAWEI FreeBuds 6あたりがライバルになってくると思うのですが、それらよりも価格的にだいぶ抑えめ。

肝心の音質やノイキャンの効きに関しては、じっくり聴き比べてみないと比較はできませんが、装着感軽くて耳への負担が少ない（それでいてノイズも減らしたい！）という万能型イヤホンを求めているなら、選択肢に入れておいた方が良いと思うな。

セール中なら実質1万円ちょっと。

少し早い自分へのクリスマスプレゼントにどうかしら？

