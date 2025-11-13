東京製綱が続伸している。１２日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高３０３億６０００万円（前年同期比１．９％増）、営業利益１４億１３００万円（同２０．７％増）、純利益１７億２６００万円（同３７．９％増）と大幅増益となったことが好感されている。 鋼索鋼線関連及びタイヤ用スチールコード関連の販売数量は減少したものの、国内外でのＣＦＣＣ（炭素繊維ケーブル）事業のプロジ