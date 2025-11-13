午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１５、値下がり銘柄数は５１８、変わらずは７４銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に証券・商品、非鉄金属、その他金融、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは情報・通信、金属製品、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS