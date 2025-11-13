〈《名古屋主婦殺害》「すごく大人しい」安福久美子容疑者が被害者夫に「何度も告白」「2年連続で手紙付きチョコ」も…高校時代に告白を断られた過去〉から続く1999年11月13日、名古屋市西区のアパートに住む主婦・高羽奈美子さん（当時32）が、何者かによって刺殺された。事件から26年後に逮捕された容疑者は、奈美子さんの夫・悟さん（69）の高校の同級生で同じソフトテニス部に所属していた安福久美子容疑者（69）だった。（