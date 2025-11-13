NY株式12日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均48254.82（+326.86+0.68%） S＆P5006850.92（+4.31+0.06%） ナスダック23406.46（-61.84-0.26%） CME日経平均先物51380（大証終比：+260+0.51%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は４日続伸。前日はＩＴ・ハイテク株が売り優勢となったものの、他のセクターへのローテーションの動きも出てダウ平均は最高値を更新。