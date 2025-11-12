高橋海人（C）️2025「君の顔では泣けない」製作委員会 芳根京子と高橋海人（King & Prince）が10日、実写映画『君の顔では泣けない』（11月14日全国公開）の公開直前トークイベントに登壇。「芸能にご利益がある」として有名な赤城神社で開催された。水村まなみ役を演じた高橋は、人生が入れ替わるという難題に対し、撮影中は自身の役作りに没頭し続けた苦悩を明かした。【写真】芳根京子＆高橋海人、