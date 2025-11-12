中国中南部にある湖南省保靖酉水国家湿地公園の科学研究チームはこのほど、定期モニタリング中に、酉水河峡谷の景勝地帯で植物界の「珍客」と出会いました。国際自然保護連合の「IUCN絶滅危惧種レッドリスト」に登録されている絶滅危惧種「紅頭索（Lysimachia liui Chien）」です。湖南省でこの種が記録されたのは今回が初めてで、保靖酉水湿地に「定着」していることが確認されました。紅頭索はサクラソウ科オカトラノオ属の多年