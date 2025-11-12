セントラル硝子がマイナスに転じている。午後１時頃に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４５０億円から１４２４億円（前期比１．３％減）へ、営業利益を７５億円から７０億円（同３４．１％減）へ下方修正したことが嫌気されている。エネルギー材料事業で、競争激化に伴うリチウムイオン電池用電解液製品の販売減少などが想定されるという。 同時に発表した９月中間期決算は、売上高６６４億３０００万