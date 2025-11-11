2021Ç¯10·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊPIF¡Ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤òÇã¼ý¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿Í´ÆÆÄ¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦¤À¡£2021Ç¯11·î¤Î½¢Ç¤¤è¤ê¥Ï¥¦¤ÏÃå¼Â¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç4°Ì¡¢ºòµ¨¤â5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï¥«¥é¥Ð¥ªÇÕÀ©ÇÆ¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤·¤«¤·º£²Æ¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë