○経済統計・イベントなど ０８：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 ０８：５０日・国際収支経常収支 ０８：５０日・国際収支貿易収支 ０９：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０９：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 １０：３０日・３０年物利付国債の入札 １４：００日・景気ウオッチャー調査 １６：００英・失業率 １６：００英・失