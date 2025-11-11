１１日の主なマーケットイベント １１日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１６：００ 英・失業率

１６：００ 英・失業保険申請件数

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

※日・閣議

※ベテランズデーで米国債券・外為市場が休場

※カナダ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：大成建<1801>，鹿島<1812>，パーソルＨＤ<2181>，キリンＨＤ<2503>，サントリＢＦ<2587>，飯田ＧＨＤ<3291>，ＳＵＭＣＯ<3436>，ネクソン<3659>，三井化学<4183>，東応化<4186>，ＵＳＳ<4732>，ＪＸ金属<5016>，出光興産<5019>，コスモＨＤ<5021>，三井金属<5706>，楽天銀行<5838>，ダイフク<6383>，ＴＨＫ<6481>，コクサイエレ<6525>，ソニーＧ<6758>，川重<7012>，ゼンショーＨＤ<7550>，丸井Ｇ<8252>，りそなＨＤ<8308>，アコム<8572>，住友不<8830>，東急<9005>，ＴＢＳＨＤ<9401>，光通信<9435>，セコム<9735>，ＳＢＧ<9984>ほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS