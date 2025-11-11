家宅捜索をした警察官の証言「テロリストのアジトのように感じました」そう証言したのは、山上徹也被告（45歳）の自宅を家宅捜索した奈良県警の警察官だ。2022年７月、参院選挙の応援演説中だった安倍晋三元首相を銃撃した山上被告の裁判が続いている。11月5日に開かれた第5回公判では、薬物や銃器などの捜査を担当する警察官の証人尋問などが行われた。この日の山上被告は、これまでとはやや異なる様子を見せていた。長い髪を後頭