中国内モンゴル自治区赤峰市で、畑に植えられていたハクサイが村民らによって持ち去られる騒動が起きた。中国メディアの瀟湘晨報が伝えた。記事によると、騒動があったのは7日午後。畑を管理していた李（リー）さんによると、先日、あるネットユーザーが無断で「ハクサイが無料」との動画をSNSに投稿した。当初は近隣の村民だけが取りに来ていたといい、李さんは「あまり人数が多くなかったので見かけたら声をかけて止めるくらい