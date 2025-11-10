日本テレビの菅谷大介アナウンサーが、今月８日に消化管からの出血のため死去していたことが１０日、分かった。５３歳。同局が発表した。菅谷さんの急逝を受け、日本テレビ同期入社でフリーアナウンサーの馬場典子（５１）が、所属事務所・アミューズを通じて追悼コメントを発表した。【コメント全文】治療を懸命に続けていて、体調の波もある中で、「今度ゆっくり話そうね」という約束が果たせないままとなってしまいました