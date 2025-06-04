フリーアナウンサーの馬場典子さん（2024年撮影）まいどなニュース

NHK「あさイチ」に馬場典子が出演、ネット驚き「チャンネル間違えたかと」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2日放送のNHKあさイチ」に馬場典子がプレゼンターとして出演した
  • ネットでは「日テレやめてたんだ」「チャンネル間違えたかと」と驚きの声が
  • 馬場は2014年6月に日テレを退社し、翌月からフリーアナとして活動している
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