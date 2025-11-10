東京・新宿区の路上で50代の知人の男性に体当たりをするなど集団で暴行を加えたとして、会社役員の男ら5人が警視庁に逮捕されました。暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、住居不詳の会社役員・金子功一容疑者（49）と中野区の職業不詳・山口隆士容疑者（57）ら男5人です。5人はおととし4月、東京・新宿区の路上で50代の知人の男性に体当たりをし、「さらうぞ」などと怒鳴った疑いがもたれています。被害者の男性は5人と