１０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の女中となり、２０円という大金を得る。そのお金の一部を三之丞（板垣李光人）に渡すが、その時の様子がネットで話題となった。この日の「ばけばけ」では、トキがラストサムライ・勘右衛門（小日向文世）の孫だと分かったヘブンが、女中に迎え入れ、錦織（吉沢亮）が給金２０円をトキに渡す。錦織から「もう引き返