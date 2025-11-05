9月末から放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて、ヒロイン・トキを演じている郄石あかり。このところ、顔におきた“変化”が心配を集めている。郄石は、11月1日に放送された『土スタ』（NHK）の「ばけばけ特集」に出演。『ばけばけ』で共演中のトミー・バストウらと、大阪からの公開生放送に登場し、朝ドラの裏話を披露した。さらに、4日に生放送された『わが心の大阪メロディー』（NHK）では、バストウや阿