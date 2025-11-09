チームの要ともいえるCBに不安要素を抱えているプレミアリーグチャンピオンのリヴァプール。現状の1番手はフィルジル・ファン・ダイクとイブラヒマ・コナテだが、前者は34歳と世代交代を見据える時期にきており、後者はクラブとの契約が今季限り。リヴァプールは延長するために動いているが、数カ月前から交渉は進んでいない。今夏のリヴァプールは移籍市場で積極的に資金を投じた。CBも補強しており、パルマからジョヴァンニ・レ