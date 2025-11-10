ニューストップ > 国内ニュース > 未来の「自動車整備士」が奮闘 PR企画 コラボニュース 未来の「自動車整備士」が奮闘 2025年11月10日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「Japan Mobility Show 2025」で「チャレンジ！未来の自動車整備士！」開催 未就学児から小学生までを対象に、自動車整備士になる体験プログラムを展開 一部の体験では各メーカーのつなぎ着用も可能で、さながら本物の整備士に ・「自動車整備士になろう！」ホームページ https://jidoushaseibishi.jp/ 記事を読む おすすめ記事 日本テレビ・菅谷大介アナウンサー（53）死去 スポーツ実況などで活躍 2025年11月10日 14時15分 カメラに親指立て笑顔…NHK党・立花孝志容疑者を送検 10月のドバイに渡航明らかに…警察は“逃亡の恐れ”と判断し逮捕 2025年11月10日 11時55分 中国の駐大阪総領事、高市首相に「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる」 「台湾有事」めぐり暴言→削除 2025年11月9日 22時0分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 オズワルド伊藤 イワクラとの破局は「98％俺が悪かった。ストレスを与えすぎた」 理由を赤裸々告白 2025年11月9日 17時26分