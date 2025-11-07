フードデリバリーサービス「ロケットナウ」を展開するCP One Japan合同会社は、新CMの放映を6日から首都圏全域で開始した。俳優の松重豊さんとのんさんが刑事に扮し、送料とサービス料が無料で、店舗まで行く手間いらずで料理を楽しめることを伝える。「ロケットナウ」は関東(東京･神奈川･埼玉･千葉)と、関西(大阪･京都･兵庫)、中部(愛知)を中心にサービスを展開している。サービス開始9か月でアプリは200万ダウンロードを突破して