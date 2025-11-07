送料・サービス料が無料のデリバリー「ロケットナウ」、新CMに松重豊&のん出演

フードデリバリーサービス「ロケットナウ」を展開するCP One Japan合同会社は、新CMの放映を6日から首都圏全域で開始した。俳優の松重豊さんとのんさんが刑事に扮し、送料とサービス料が無料で、店舗まで行く手間いらずで料理を楽しめることを伝える。

「ロケットナウ」は関東(東京･神奈川･埼玉･千葉)と、関西(大阪･京都･兵庫)、中部(愛知)を中心にサービスを展開している。サービス開始9か月でアプリは200万ダウンロードを突破している。送料とサービス料は無料。12月31日までの期間は、全13ブランドのメニューを店頭と同じ価格で料理を注文できるプロモーションも展開している。

今回の新CMでは、メンバーシップなどの有料会員登録をしなくても、送料とサービス料がかからずデリバリーを楽しめることを訴求する内容となっている。

6日に行われた発表会には、CMに出演した松重さんと、のんさんが登壇した。松重さんは「便利な世の中になっていることは間違いないですけども一歩踏み出す勇気が出なかったりするので、息子や娘の家族が来たときはフードデリバリーを頼めと言っているのですが、妻と二人だとなかなか踏み出せない。これをいいきっかけに自分でも注文できるということを『ロケットナウ』で証明したい」と語った。のんさんは「送料やサービス料がかからないので、お得に楽しく使っていただけたらなと思います。ぜひ一度体験してみてください」とコメントした。

また、スペシャルゲストとしてピン芸人のゴー☆ジャスさんも登壇した。