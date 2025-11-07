ロンドン発ブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」が、サンリオキャラクターとのコラボレーション第3弾を発表♡今回は“平成Y2K”をテーマに、ウサハナやコロコロクリリンなど懐かしくも新しいデザインが勢ぞろい。2025年11月15日（土）からラフォーレ原宿で開催されるポップアップストアにて、先行販売がスタートします。Y2Kブームとともに、平成のときめき