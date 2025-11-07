SKINNYDIP LONDON×サンリオ第3弾♡Y2Kムード全開の新作コレクション登場
ロンドン発ブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」が、サンリオキャラクターとのコラボレーション第3弾を発表♡今回は“平成Y2K”をテーマに、ウサハナやコロコロクリリンなど懐かしくも新しいデザインが勢ぞろい。2025年11月15日（土）からラフォーレ原宿で開催されるポップアップストアにて、先行販売がスタートします。Y2Kブームとともに、平成のときめきを再び感じてみて♪
SKINNYDIP LONDON×サンリオ第3弾コレクションとは？
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663657
「SKINNYDIP LONDON×サンリオ」第3弾のテーマは“平成Y2K”。
ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ウサハナ、コロコロクリリンの全8キャラクターがラインナップ。
ホログラムやグリッターを散りばめたポップでキュートなデザインは、まるでステッカーをコラージュしたかのような遊び心あふれる仕上がりです♡
ロンドン本社デザインチームが日本限定で制作した特別なコレクションで、ここでしか手に入らないアイテムが勢ぞろい。
サンリオキャラ×Y2Kデザインの限定アイテムをチェック！
【iPhone用ケース】
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663657
価格：3,960円
全8デザイン（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ウサハナ、コロコロクリリン）
キラキラと輝くグリッターやホログラムが特徴で、スマホを持つたびに気分が上がるデザイン♪
【ビーズフォンストラップ】
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663657
価格：2,420円
全8デザイン（同上）
キャラクターイメージに合わせたビーズパターンが可愛い♡スマホだけでなく、バッグチャームとしても楽しめます。
【ポーチ】
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663657
価格：2,860円
全8デザイン（同上）
Y2Kムードたっぷりのステッカー風デザイン。マチ付きでコスメやアクセサリーの収納にもぴったり。（約H8.5×W11×D7cm）
【ワイヤレスイヤホンケース】
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663657
価格：2,970円
全2デザイン（ウサハナ、コロコロクリリン）
カラビナ付きのミニポーチ型で、リップや小銭入れにも◎
【フォンリング】
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663657
価格：2,200円
全2デザイン（ウサハナ、コロコロクリリン）
グリッター素材が輝く、可愛さと実用性を両立したアクセサリー。
SKINNYDIP LONDONポップアップ開催情報
「SKINNYDIP LONDON POP UP STORE」は、ラフォーレ原宿2F CONTAINERにて2025年11月15日(土)～26日(水)の期間限定開催。
入場は一部日時でLive Pocketによる事前予約制となり、11月8日(土)12:00より受付が開始されます。
混雑時には当日整理券が配布される場合もあるため、公式サイトで最新情報をチェックして。
ときめきが止まらない♡Y2K気分を楽しもう
平成の思い出と今のトレンドを融合した「SKINNYDIP LONDON×サンリオ」コラボは、懐かしさと新しさが共存する特別なコレクション♡
限定デザインのスマホアクセサリーやポーチは、毎日をキラキラ輝かせてくれること間違いなし。お気に入りのキャラクターを見つけて、自分だけの“平成Y2Kスタイル”を楽しんでみてください♪