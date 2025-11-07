とろ〜り溶けたチーズの香ばしさが格別のグラタン。手間がかかるイメージがありますが、レンジを活用すれば、ソース作りから下ごしらえまで大幅に時短できますよ。ソースや具材を変えれば何通りもの味が楽しめるのがポイント。今回は、15分以内で作れるスピードレシピを中心に10選ご紹介します。【野菜たっぷり】ナスとトマトのグラタン風ナスとトマトをたっぷり使ったグラタン風の一品は、ホワイトソースなしで作れる手軽さが魅力